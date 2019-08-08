В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался о проводимых DDoS-атак на органы госвласти России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Климов заявил, что более половины кибератак ведется с территории США.
Он отметил, что эту информацию подтверждают и эксперты ООН.
Кроме того, член СовФеда подчеркнул, что DDoS-атаки на «чувствительную систему» России происходят с целью нанесения ущерба безопасности государства.
По мнению сенатора Андрея Климова, одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.
Ранее сообщалось, что в России назвали США главным источником киберугроз.