В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался о проводимых DDoS-атак на органы госвласти России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Климов заявил, что более половины кибератак ведется с территории США.

Он отметил, что эту информацию подтверждают и эксперты ООН.

Кроме того, член СовФеда подчеркнул, что DDoS-атаки на «чувствительную систему» России происходят с целью нанесения ущерба безопасности государства.

По мнению сенатора Андрея Климова, одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

Ранее сообщалось, что в России назвали США главным источником киберугроз.