Уязвимость в WhatsApp позволяет хакерам вносить правки в сообщения

В мессенджере WhatsApp обнаружены уязвимости, позволяющие злоумышленникам вносить правки в сообщения пользователя. Об этом говорится в пресс-релизе компании Check Point Research, поступившем в «Газету.Ru».

Как сообщают эксперты по кибербезопасности, хакеры, которые могут воспользоваться этими уязвимостями, получают возможность использовать функцию «цитирование» в групповом чате, чтобы изменить личность отправителя, даже если этот человек не является членом группы. Кроме того, злоумышленник может тайно поменять текст исходного сообщения.

Известно, что эти уязвимости не были исправлены техническими специалистами WhatsApp и до сих пор активны.

Ранее стало известно, что пользователи подали в суд на Apple из-за возможной прослушки.