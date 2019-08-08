Пользователи подали в суд на Apple из-за возможной прослушки

Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан после утверждений о том, что конфиденциальность пользователей Siri была нарушена из-за возможной прослушки и передачи персональных данных подрядчикам.

Согласно материалам дела, кроме удаления записей, истцы требуют от Apple денежной компенсации.

Ранее в «умных» часах Apple Watch была обнаружена уязвимость, позволяющая прослушивать айфон пользователя без его согласия.