ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple ... содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было возбуждено по заявлению разработчика антивирусных программ «Лаборатории Касперского» из-за отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple.

В марте 2017 года ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S и iPhone 5C.