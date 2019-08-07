В Twitter без спроса использовали данные пользователей для рекламы

В компании Twitter проинформировали о возможности того, что личные данные пользователей были использованы без разрешения для персонифицированной рекламы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания выявила проблемы с настройками, из-за которых некоторые данные пользователей могли оказаться в распоряжении «надежных партнеров».

«Мы все еще проводим наше расследование, чтобы определить, кого это могло затронуть», — отмечается в заявлении.

Ранее источник рассказал, что Федеральная комиссия по торговле США одобрила заключение соглашения с Facebook, предполагающего выплату $5 млрд.