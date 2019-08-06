«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
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Социальная сеть «Вконтакте» решила скрывать лайки. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков. Разработчики соцсети отметили, что лайки, а также репосты не будут видны в ленте новостей.
По словам директора по росту и исследованиям «Вконтакте» Андрея Законова, сейчас тестируется отображение социальных кнопок, одним из вариантов чего являются лайки без счетчиков.
Он пояснил, что, если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента.
«Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — подчеркнул Законов.
Ранее сообщалось, что Instagram перестал показывать лайки.