«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков

Социальная сеть «Вконтакте» решила скрывать лайки. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков. Разработчики соцсети отметили, что лайки, а также репосты не будут видны в ленте новостей.

По словам директора по росту и исследованиям «Вконтакте» Андрея Законова, сейчас тестируется отображение социальных кнопок, одним из вариантов чего являются лайки без счетчиков.

Он пояснил, что, если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента.

«Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — подчеркнул Законов.

Ранее сообщалось, что Instagram перестал показывать лайки.