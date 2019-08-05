В работе мессенджера Facebook произошел очередной сбой
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Пользователи мессенджера Facebook пожаловались на сбой в работе мессенджера Facebook. Об этом информирует сайт downdetecter.com.
Согласно полученной информации, больше всего жалоб на работу мессенджера исходит со стороны пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.
В своих комментариях они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также работу аккаунтов.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях Facebook и Instagram случился масштабный сбой.