В работе мессенджера Facebook произошел очередной сбой

Пользователи мессенджера Facebook пожаловались на сбой в работе мессенджера Facebook. Об этом информирует сайт downdetecter.com.

Согласно полученной информации, больше всего жалоб на работу мессенджера исходит со стороны пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.

В своих комментариях они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также работу аккаунтов.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Facebook и Instagram случился масштабный сбой.