Instagram и WhatsApp поменяют названия
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В названия приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Об этом пишет The Information.
Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих приложений. На экране мобильных устройств они останутся под прежними наименованиями.
Уточняется, что изменение названия должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.
Ранее сообщалось, что США оштрафуют Facebook на рекордную сумму.