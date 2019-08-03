Путин утвердил законы о шпионских устройствах
Президент России Владимир Путин подписал законы, которые уточняют понятие специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации. Информация размещена на интернет-портале правовой информации.
Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предполагают, что россиян могут освободить от ответственности, если технические средства бытового назначения находятся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».
Уточняется, что разрешается использовать очки с видеокамерой, GPS-трекеры, видеокамеры, смартфоны, диктофоны, а также устройства с системами глобального позиционирования и встроенными камерами.
Ранее Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов.