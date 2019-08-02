Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам математика, правильный ответ — «16».

Пример из школьной программы по математике «8:2(2+2)=?» был опубликован в твиттере. Большинство пользователей не смогли ответить на него правильно.

«Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16», — объяснила Кочнева.

Ранее сообщалось, что задачка собрала более 12 тыс. лайков и почти 13 тыс. комментариев.