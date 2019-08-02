В Роскачестве рассказали, как обезопасить свою технику от хакеров

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовили рекомендации о том, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров, сообщает ТАСС.

В первую очередь, стоит установить на свои устройства антивирус и обновленное ПО. Специалисты рекомендуют на время, когда гаджеты не используются, заклеивать их камеру и микрофон. Это делается для того, чтобы вредоносная программа-шпион в случае попадания на устройство, не смогла их активировать.

Эксперты также рассказали, что смартфоны непрерывно шпионят за своими владельцами.

В Роскачестве также порекомендовали внимательно относиться к запросам мобильных приложений и по возможности ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены», - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее эксперты из Роскачества рассказали, как предотвратить взрыв смартфона.