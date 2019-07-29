Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-11», который разрушился в атмосфере. Об этом он сообщает в своем твиттере.

Как известно, «Прогресс МС-11» отделился от станции, ушел с орбиты, а уже потом разрушился в атмосфере. При этом несгоревшие элементы конструкции корабля достигли южной части Тихого океана.

По словам Хейга, момент разрушения космического судна было похожим на большой фейерверк.

Ранее побывавший на Луне астронавт из США разочаровался происходящим в NASA.