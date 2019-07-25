Еще один оскорбительный флаг России удалили по требованию Роскомнадзора
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Роскомнадзор потребовал заблокировать еще одно оскорбительное изображение российского флага. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что картинка появилась на сайте risovach.ru.
Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес россиян.
Администрация портала ограничила общий доступ к картинке.
В Роскомнадзоре заявили, что эта ссылка будет исключена из Единого реестра запрещенной информации.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение.