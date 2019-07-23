Самый короткий IQ-тест изобрели в США

Американский профессор из Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик разработал короткий IQ тест, который определит уровень интеллекта человека, исходя из трех вопросов. Об этом пишет The Mirror.

Этот тест прозвали «Тест на когнитивное отражение». Он был впервые показан в 2005 году, но лишь недавно его слили в Сеть.

Как отмечается, для исследования Фредерик собрал 3 тыс. человек из разных областей образования и заставил их пройти его тест. Результаты его сильно удивили. Оказалось, что 83% опрошенных потерпели неудачу.

Только 13% участников смогли правильно ответить на следующие три вопроса:

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят $1,10. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?