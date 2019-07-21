Ассанжа заподозрили в шпионаже в посольстве

Президент Эквадора Ленин Морено высказался о предполагаемой деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Плитик рассказал, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве Эквадора в Лондоне.

Морено отметил, что у властей есть прямые доказательства по этому обвинению.

Он добавил, что из комнаты Ассенжа можно было обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран.

Ранее сообщалось, что Ассанж дирижировал вмешательством в выборы в США из посольства Эквадора.