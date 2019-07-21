В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»

Министерство внутренней безопасности США (DHS) использовало пиццу, чтобы объяснить, как «российские агенты» могут попытаться разделить жителей США. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, это объяснение было опубликовано на сайте, который был создан на базе DHS Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. При помощи «шутливого предупреждения» американцам хотят помочь распознавать «пропагандистские кампании», которые исходят от России и других стран.

«…российские агенты могут заявлять в Сети, что не любить ананас в пицце — «не по-американски», также размещать посты с такими фразами, как «миллениалы разрушают пиццу», — говорится в материале.

Подчеркивается, что зарубежные источники влияния постоянно предпринимают попытки разжечь актуальные проблемы на американской территории.

«Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделенными», — замечается в предупреждении.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в их распоряжении нет доказательств того, что Россия или иная страна проводят кампании против начинки для пиццы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают продолжения кампании по дезинформации в отношении руководства страны и окружения президента РФ Владимира Путина.