Хакеры взломали аккаунты Скотленд-Ярда в Сети
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Неизвестные хакеры взломали средства коммуникации Скотленд-Ярда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кибератаке подверглись аккаунт в твиттере, на котором начали появляться нецензурные выражения в адрес полицейских, а также призывы освободить отбывающего наказание рэпера Дигга Д.
Также пострадал почтовый ящик Скотленд-Ярда, с которого также приходила бранная рассылка.
По факту взлома было возбуждено расследование.
Ранее Google сообщила сенатору США о кибератаке на его штаб.