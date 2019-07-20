Хакеры взломали аккаунты Скотленд-Ярда в Сети

Неизвестные хакеры взломали средства коммуникации Скотленд-Ярда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кибератаке подверглись аккаунт в твиттере, на котором начали появляться нецензурные выражения в адрес полицейских, а также призывы освободить отбывающего наказание рэпера Дигга Д.

Также пострадал почтовый ящик Скотленд-Ярда, с которого также приходила бранная рассылка.

По факту взлома было возбуждено расследование.

Ранее Google сообщила сенатору США о кибератаке на его штаб.