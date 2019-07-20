Хакеры взломали британскую полицию

Хакеры заполучили сайт и аккаунты от социальных сетей сотрудников лондонской полиции. Об этом пишет The Independent.

После этого неизвестные публиковали на их страницах записи с нецензурной лексикой. Таким образом, хакеры пытались привлечь внимание полиции Британии к задержанию рэпера Digga D, находящегося в тюрьме.

Как отмечается, неизвестные требовали, чтобы рэпера отпустили на свободу или они продолжат публиковать провокационные записи на страницах сотрудников полиции.

По словам представителя Скотланд-Ярда Роя Смита, в настоящее время полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию о них.

В BBC предположили, что хакеры получили доступ к приложению «MyNewsdesk», который автоматически отправляет письма на почте и публикует записи.

Ранее сообщалось, что американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами».