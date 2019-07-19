WP: паника из-за FaceApp ознаменовала новую веху недоверия к интернету

Новое российское приложение FaceApp, которое старит лица пользователей, стало в США самым загружаемым, а затем вызвало всенародную панику. The Washington Post утверждает, что страхи пользователей оказались преувеличенными, компания не связана с российским правительством, а фотографии юзеров находятся на обычных серверах американских компаний.

По мнению экспертов, произошедшее показало изменение отношения общественности к интернету — все больше людей начинают задумываться о личных данных, которые они свободно размещают, и компаниях, которым они доверяют. Национальный комитет Демократической партии в частности призвал удалить приложение в независимости от того, что оно делает с данными пользователей, так как это не стоит риска. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную комиссию по торговле и потребовал начать расследование в отношении приложения из-за потенциальной угрозы национальной безопасности.

По словам Шумера, его бы крайне обеспокоила ситуация, при которой конфиденциальные личные данные американцев оказались бы в распоряжении враждебной иностранной державы, которая якобы участвует в кибератаках на США. Газета отмечает, что многие другие приложения, в том числе от таких медиагигантов, как Facebook, обращаются с данными пользователей аналогичным образом.