Германия вслед за США посчитала приложение FaceApp угрозой

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер посоветовал отказаться от использования популярного приложения FaceApp, созданного российской компанией Wireless Lab. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он беспокоится, что с помощью приложения важными персональными данными пользователей могут завладеть не те люди. Уполномоченный правительства ФРГ уточнил, что речь идет, к примеру, о местоположении или информации об устройстве.

Как отметил Кельбер, условия использования FaceApp не до конца ясны. По его мнению, вызывают опасения и те, кто могут стоять за приложением.

Ранее США обвинила создателей российского приложения FaceApp в нарушениях приватности пользователей.