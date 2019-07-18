Эксперт оценил слова сенатора США об угрозе FaceApp

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отреагировал на слова лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера об угрозе для национальной безопасности приложения FaceApp, созданного в России. Об этом сообщает RT.

По словам Блохина, приложение стало весьма популярным и составило конкуренцию для американских международных корпораций и похожим программам. Он добавил, что «американские IT-компании и IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Twitter, и их же приложения, тот же самый Instagram» собирают еще больше данных о пользователей.

Также эксперт отметил, что якобы из-за «российского вмешательства» американцы хотят исключить и другие российские популярные приложения.

Ранее Шумер обратился с призывом к ФБР и ФТК проверить состаривающее приложение FaceApp от российского разработчика Wireless Lab, так как приложение может повлиять на внутриполитические события в США, в том числе и предстоящие выборы в стране.