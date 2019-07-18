Роскомнадзор оценил риски утечки данных через FaceApp

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассказала о том, существуют ли риски утечки личных данных для пользователей FaceApp. Об этом сообщает «Агентство Москва».

В ведомстве заявили, что жалоб на утечку личной информации не поступало.

Также отмечается, что негативных отзывов в адрес приложения российского разработчика также не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что американские демократы испугались состаривающего приложения из России/