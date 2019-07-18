У Зеленского нашли огромное количество Facebook-ботов

Украинские СМИ сообщили об обнаружении у лидера страны Владимира Зеленского огромного количества активных ботов в фейсбуке, сообщает «Страна.Ua».

Соответствующая информация приводится в исследовании VoxUkraine.

Авторы статьи проанализировали наиболее комментируемые посты в соцсети на страницах ведущих политиков за последние три месяца.

В качестве маркеров учитывалось содержание комментариев и информация профилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может доверять только определенным людям.

По мнению украинского лидера, такая степень недоверия к окружающим связана с тем, что вокруг все врут и воруют.