У Зеленского нашли огромное количество Facebook-ботов
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Украинские СМИ сообщили об обнаружении у лидера страны Владимира Зеленского огромного количества активных ботов в фейсбуке, сообщает «Страна.Ua».
Соответствующая информация приводится в исследовании VoxUkraine.
Авторы статьи проанализировали наиболее комментируемые посты в соцсети на страницах ведущих политиков за последние три месяца.
В качестве маркеров учитывалось содержание комментариев и информация профилей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может доверять только определенным людям.
По мнению украинского лидера, такая степень недоверия к окружающим связана с тем, что вокруг все врут и воруют.