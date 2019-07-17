Экс-советнику Трампа запретили пользоваться соцсетями

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Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей... Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей...
Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей...
Kevin Lamarque/Reuters

Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться соцсетями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, Стоуну запретили пользоваться твиттером, фесбуком и инстаграмом. Решение суда связано с тем, что он не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.

По словам окружного судья Эми Берман Джексон, Стоун нарушил условия освобождения из-под ареста до того, как начался судебный процесс.

Ранее Нью-Йоркский апелляционный суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе.