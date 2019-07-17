Экс-советнику Трампа запретили пользоваться соцсетями

Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться соцсетями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, Стоуну запретили пользоваться твиттером, фесбуком и инстаграмом. Решение суда связано с тем, что он не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.

По словам окружного судья Эми Берман Джексон, Стоун нарушил условия освобождения из-под ареста до того, как начался судебный процесс.

Ранее Нью-Йоркский апелляционный суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе.