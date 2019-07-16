Роскомнадзор потребовал удалить непристойные фото флага России из Instagram

Роскомнадзор потребовал у руководства социальной сети Instagram удалить фотографию с оскорбляющим российский флаг изображением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее требование ведомства было сделано в соответствии с указом Генпрокуратуры России.

Кроме того, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации аккаунт в Instagram, на котором была опубликована оскорбляющая символику России иллюстрация.

Уточняется, что изображение содержит непристойные действия, которые совершаются с российским флагом.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор поставил Facebook ультиматум по гербу со свастикой.