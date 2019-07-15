Роскомнадзор поставил Facebook ультиматум по гербу со свастикой

Роскомнадзор обратился к социальной сети Facebook с требованием удалить изображение свастики с российского герба. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, действия ведомства связаны с запросом российской Генпрокуратуры, поступившем 15 июля.

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Facebook уведомили о том, что страница внесена в единый реестр запрещенной информации.

Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении Google.