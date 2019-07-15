Молоко можно будет выбирать с помощью смартфонов

Молочную продукцию в магазинах можно будет выбирать при помощи смартфонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С 15 июля начнется эксперимент по использованию новой технологии, которая позволит избавиться от просроченных и некачественных товаров на прилавках.

Такие продукты, как сыр, сливки, кефир, мороженое и прочую молочку будут помечать специальным кодом, который можно будет считывать с помощью смартфона.

Про состав и срок годности молочных товаров можно будет подробно узнать после сканирования специального штрих-кода.

Если эксперимент пройдет успешно, то особые маркировки на товарах станут обязательным правилом.

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