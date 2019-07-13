В работе «Билайн» произошел сбой
close
Пользователи «Билайна» пожаловались на перебои в работе оператора. Об этом сообщает Downdetector.
Технические проблемы, по данным сервиса, начались утром 13 июля.
Наибольшее количество жалоб поступило в связи со сбоем в функционировании мобильной сети.
Также абоненты «Билайна» остались недовольными работой мобильного интернета.
В компании признали наличие «временных сложностей» в работе сети.
Ранее сообщалось, что клиенты «Билайна» жаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group.