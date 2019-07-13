В работе «Билайн» произошел сбой

close
Суд острова Мэн заморозил часть пакета акций Vimpelcom, принадлежащих Altimo Суд острова Мэн заморозил часть пакета акций Vimpelcom, принадлежащих Altimo
Суд острова Мэн заморозил часть пакета акций Vimpelcom, принадлежащих Altimo
Максим Шеметов/Reuters

Пользователи «Билайна» пожаловались на перебои в работе оператора. Об этом сообщает Downdetector.

Технические проблемы, по данным сервиса, начались утром 13 июля.

Наибольшее количество жалоб поступило в связи со сбоем в функционировании мобильной сети.

Также абоненты «Билайна» остались недовольными работой мобильного интернета.

В компании признали наличие «временных сложностей» в работе сети.

Ранее сообщалось, что клиенты «Билайна» жаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group.