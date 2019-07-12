Twitter сломался сразу после ремонта

Пользователи социальной сети вновь возмущены, что Twitter перестал работать второй раз за ночь. Об этом говорят данные Downdetector.

Как отмечается, 11 июля с 21.46 мск до 00.00 работа сервиса была парализована. После 00.10 в официальном аккаунте твиттера появилась информация, что социальная сеть вновь работает на 100%.

Однако в 02.00 по мск начали возникли новые неполадки в работе. На них пожаловались около 10 тысяч человек со всего мира. При этом 83% пользователей сетовали на то, что не могут зайти на сайт.

Ранее сообщалось, что Twitter раскрыл причину парализации работы.