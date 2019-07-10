В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно поступившей информации, 81% пользователей социальной сети указывают на проблемы с работой сайта, а остальные испытали трудности при отправке сообщений и при попытке войти в аккаунт.

Отмечается, что больше всего жалоб о сбое «ВКонтакте» поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других российских городов.