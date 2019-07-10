Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, нужно активно работать по этому вопросу уже сегодня.

«Нам некогда «принюхиваться» к теме, проблеме», — заявил Путин во время своего выступления.

Отмечается, что между представителями крупных компаний и правительства России прошел обмен подписанными соглашениями. В этих документах указаны планы по развития отдельных высокотехнологичных направлений.

Ранее сообщалось, что Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России.