Матвиенко нашла «яд античеловечности» в интернете

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что из интернета исходит опасный для детей «яд античеловечности». Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, интернет не просто так называют «паутиной».

«Интернет вобрал в себя, породил негативные явления, очень опасные для детей», — добавила Матвиенко.

Она также отметила, что необходимо развивать качественные развивающие диалоговые площадки в цифровой среде.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о наступлении эры цифрового терроризма.