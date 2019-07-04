Матвиенко нашла «яд античеловечности» в интернете
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что из интернета исходит опасный для детей «яд античеловечности». Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, интернет не просто так называют «паутиной».
«Интернет вобрал в себя, породил негативные явления, очень опасные для детей», — добавила Матвиенко.
Она также отметила, что необходимо развивать качественные развивающие диалоговые площадки в цифровой среде.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о наступлении эры цифрового терроризма.