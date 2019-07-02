В Facebook получили посылку с зарином

В одно из почтовых отделений, которым пользуется компания Facebook в Калифорнии, доставили посылку с отравляющим веществом, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в посылке находился зарин. Такое мнение высказали работавшие на месте инцидента пожарные.

Местные СМИ сообщили об ухудшении самочувствия двоих сотрудников отделения.

Официальных комментариев компании пока не поступало.

Ранее сообщалось, что компания Facebook будет вместе с рекламодателями бороться с сомнительным контентом.