«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания «Яндекс» заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что попытки были оперативно выявлены и нейтрализованы.

В «Яндексе» добавили, что данные пользователей не пострадали.