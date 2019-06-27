В Гарварде создали киберпчелу

Ученые Гарвардского университета сконструировали нового робота, который напоминает пчелу. Об этом сообщает Nature.

Вес маленького робота с четырьмя крыльями составляет 259 мг. Энергию для полета на четырех киберкрылышках устройство будет получать при помощи встроенных солнечных батарей.

Ученые отмечают, что миниатюрные устройства, созданные ранее, требовали серьезных доработок по сравнению с киберпчелой, поскольку они имели проблемы с осуществлением полета без использования энергии извне. Также установка крошечной батареи сильно увеличивала вес устройства.

Гарвардским исследователям удалось решить проблему после установки накопителей солнечной энергии.

Пока киберпчела все еще находится в стадии доработки. На нее планируют установить полноценные системы связи и управления.

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