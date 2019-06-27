Твиттер лишит приоритета «плохие» посты Трампа

Американская компания Twitter заявила о том, что добавит в свои сервисы новые пометки для «плохих» публикаций, которые не соответствуют политике социальной сети. Об этом сообщает The Washington Post.

Пометки будут ставиться на всех «плохих» публикациях представителей политической элиты, а также на правительственных чиновников, у которых более 100 тысяч подписчиков.

Тексты таких постов будут скрыты сообщением с надписью: «Правила Twitter об оскорбляющем поведении применяется к этому твиту, но он представляет общественную ценность». Чтобы прочитать публикацию, необходимо кликнуть на данный текст. Сообщение лишит приоритета посты в строке поиска, таким образом твит увидит меньшее количество человек.

В компании сообщили, что за появление метки будет отвечать специальная группа людей, которая будет отслеживать новые публикации.

Так, компания хочет минимизировать количество яростных и негативных публикаций политиков, в том числе и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что компании Google и Facebook также будут вместе с рекламодателями бороться с сомнительным контентом.