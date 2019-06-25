NI: Китай тайно проник в сердце оборонной промышленности США

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Обозреватель The National Interest Кэтрин Уолдрон заявила, что минобороны США и федеральные органы, занимающимся проблемами разведки, должны быть более открыты в том, что касается представляющих риск для нацбезопасности компаний. Это проблема привлекла внимание после произошедшего с китайскими Huawei и ZTE и запретом использования их продукции федеральным правительством.

Как отмечается, действия властей помогут избежать некоторых рисков, связанных с цепочками поставок с участием этим компаний, но этого недостаточно для того, чтобы защитить страну. Данные компании Carbon Black, занимающейся кибербезопасностью, свидетельствуют о том, что около половины всех злонамеренных действий в виртуальном пространстве связаны с уязвимостью в цепочках поставок.

По мнению автора, первым шагом при решении этой проблемы должно стать выяснение того, кто именно входит в цепочку поставок: многие правительственные подрядчики не имеют представления о том, кем являются субподрядчики, вовлеченные в систему поставок. Затем нужно определить, какие из участников цепочки поставок представляют угрозу. Для этого нужно их оценивать, исходя их следующих факторов: чувствительный характер информации, критичность и распространенность инфраструктуры, находящейся под угрозой, история и правовая структура на родине поставщика, а также история и структура компании-поставщика.

Уолдрон подчеркивает, что эта задача может показаться невыполнимой, но необходима для улучшения кибербезопасности. Гораздо лучше направить ресурсы на предотвращение злонамеренных действий, чем на устранение их последствий.