Песков раскрыл отношение Путина к интернету

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как в действительности глава страны Владимир Путин относится к интернету. Об этом он сказал телеканалу «Россия-1».

По словам Пескова, президент очень часто бывает в Сети, так как интернет уже стал неотъемлемой частью жизни каждого.

«Путин развивается вместе с этой жизнью», — добавил Песков.

Он отметил, что Путин не проводит столько времени в интернете, как современная молодежь, однако глава государства шагает в ногу со временем и «воспринимает новые форматы».

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о надежном рунете.