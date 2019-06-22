Роскомнадзор потребовал от отeBay удалить объявления о продаже наград ВОВ

Роскомнадзор обратился в штаб-квартиру американского интернет-магазина eBay с требованием удалить веб-страницы, которые занимаются продажей орденов и медалей времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает ТАСС.

Всего таких страниц насчитывается 32 штуки.

Отмечается, что треть объявлений уже удалена. Еще ожидается удаление 21 страницы.

Интернет-компания сообщила, что eBay будет избавляться от страниц, пользователи которых выставляют объявления о продаже российских и советских наград и медалей, поскольку «продавцы на платформе eBay должны соблюдать все существующие законы, применимые к их деятельности».

Российское законодательство обеспечивает уголовное наказание за приобретение или сбыт официальных документов и наград РФ, РСФСР и СССР.

Ранее сообщалось, что против москвича возбудили дело за продажу государственных наград отца.