Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Нарышкин сделал в ходе международной встрече по безопасности в Уфе.

По его словам, в руках СВР находится информация о замыслах провести подобного рода атаки.

«Мы информируем наши инстанции об этом», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что США и НАТО насилуют собственные принципы.