NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/12035197/RTS1YYK5-pic905-895x505-49252.jpg">

Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.

«Мы описали статью правительству перед публикацией», — говорится в сообщении.

В издании также добавили, что обвинять СМИ в предательстве «опасно».

В NYT подчеркнули, что американские чиновники не нашли никаких «беспокойств» относительно безопасности США в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию.