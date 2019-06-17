NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
«Мы описали статью правительству перед публикацией», — говорится в сообщении.
В издании также добавили, что обвинять СМИ в предательстве «опасно».
В NYT подчеркнули, что американские чиновники не нашли никаких «беспокойств» относительно безопасности США в статье.
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию.