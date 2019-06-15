Робот дал отпор свои обидчикам

В США блогеры сняли ролик о том, как роботы могут отреагировать на издевательства людей. Об этом сообщает Corridor.

На кадрах видно, как роботу кидают коробки, и он пытается их поймать. Вскоре сзади к нему подбегает мужчина и начинает бить его клюшкой, а затем ударяет по спине стулом, когда тот падает.

Робот поднимается и тут же получает по голове бутылкой.

Причем в робота кидали мячи, били его плетью, брызгали в него токсичным веществом, но долгое время он продолжал выполнять команды.

Однако, не выдержав, андроид дал отпор своим обидчикам, ударив их ногами.

Правда, авторы видео подчеркнули, что это видео — пародийное, и на самом деле это был не робот, а человек в зеленом костюме, на который потом была наложена компьютерная графика.

Ранее сообщалось, что в России испытали подводного робота.