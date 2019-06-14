Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Пользователи Сети высмеяли фотографию американского лидера Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую Белый Дом выложил в твиттере.

Как отмечается, данное фото было приурочено ко Дню флага, однако подписчиков удивил выбор фотографии.

Сам снимок был сделан еще год назад, он быстро стал популярным и разошелся по соцсетям.

Правда, на этот раз пользователи Сети не оценили выбор главы государства и выразили свое недовольство.

«А это точно то, что надо делать с флагом?», — написал один из пользователей с иронией.

Другие назвали фотографию «отвратительной», а сам пост «сатирическим аккаунтом».

Ранее сообщалось, что 14 июня Трампу исполнилось 73 года.