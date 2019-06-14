Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-форуму, на котором были размещены для платного скачивания базы с данными 900 тысяч клиентов российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ведомство внесло данный сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Уточняется, что на настоящий момент операторы связи начали блокировку доступа к этому ресурсу на территории российского государства.
Ранее сообщалось, что данные трех российских банков оказались в открытом доступе, утечка коснулась персональных данных 900 тысяч россиян.
Причем среди персональных данных утекла информация о 500 сотрудниках МВД и около 40 человек из ФСБ.