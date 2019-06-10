Ассанжа выдадут США, заявил экс-глава МИД Эквадора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/12296665/RTS2HACA-pic905-895x505-43520.jpg">

Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа с большой долей вероятности выдадут Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такая вероятность возникла из-за предательства президента Эквадора Ленина Морено.

Он полагает, что Морено нарушил международные нормы об убежище и по правам человека, которые подразумевают невыдачу человека, если тот получил данный статус.

«Это риск быть выданным США», — отметил Патиньо.

Он добавил, что США предложили Морено «спокойное будущее у себя». По его мнению, президент не сможет остаться в Эквадоре, поскольку уровень доверия к нему за два года упал менее чем на 15%.

«Для переизбрания у него нет даже малейшей возможности, но он строит дорогу для правых сил, чтобы они взяли власть», — подчеркнул Патиньо.

Ранее сообщалось, что Ассанжа сняли на видео в тюрьме в Британии.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.