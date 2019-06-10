Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, подобные ограничения также ввели InterDigital Wireless и LG Uplus.
Как отмечается, речь идет о неформальных разговорах сотрудников компаний, которые происходят во время международных встреч.
Компании приняли это решение на фоне попадания Huawei в черный список США.
Ранее сообщалось, что смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp.