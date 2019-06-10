Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei

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Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, подобные ограничения также ввели InterDigital Wireless и LG Uplus.

Как отмечается, речь идет о неформальных разговорах сотрудников компаний, которые происходят во время международных встреч.

Компании приняли это решение на фоне попадания Huawei в черный список США.

Ранее сообщалось, что смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp.