Ассанжа сняли на видео в тюрьме в Британии

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В сети появилось видео, на котором показан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который содержится сейчас в британской тюрьме Белмарш. Видеозапись была опубликована агентством Ruptly.

Видео было записано сокамерником журналиста до его перевода в тюремную больницу.

На кадрах видно, как Ассанж разговаривает с другими заключенными. Кроме того, была показана камера, но агентство не смогло выяснить, точно ли в этой камере проживает Ассанж.

Видео датируется 7 июля 2017 года, что можно объяснить неисправностью камеры, по заявлению Ruptly.

Ранее адвокат Ассанжа заявил, что он готов приехать в Швецию.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.