Дуров отказался от еды

Основатель «ВКонтакте» и Telegrma Павел Дуров заявил, что уже шесть дней голодает. Об этом он написал в Telegram.

Дуров признался, что чувствует себя при этом замечательно: его сознание стало чище, а продуктивность повысилась.

Он рассказал, что «на воде» уже шесть дней.

«В этом месяце я пробую более строгий вариант — не потреблять пищу вообще», — написал он.

По его словам, он пришел к отказу от пищи не сразу. Сначала он оставил в своем рационе только рыбу и морепродукты, а затем полностью отказался от еды. До этого Дуров уже перестал употреблять мясо, алкоголь, кофеин, лекарства и фастфуд.

Ранее Дуров назвал свою версию взлома телеграм-каналов.