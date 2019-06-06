Роскомнадзор запросил Instagram из-за сообщений об утечке данных
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство направило запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на настоящий момент ведомство пока не получило никакого ответа.
«Дело в том, что Instagram — это «созвездие» Facebook, огромная компания, жутко бюрократическая», — отметил Жаров.
Тем не менее, он выразил уверенность, что к концу лета Instagram что-то ответит.
«Они отвечают всегда, просто очень долго», — заключил Жаров.
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