Роскомнадзор запросил Instagram из-за сообщений об утечке данных

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство направило запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент ведомство пока не получило никакого ответа.

«Дело в том, что Instagram — это «созвездие» Facebook, огромная компания, жутко бюрократическая», — отметил Жаров.

Тем не менее, он выразил уверенность, что к концу лета Instagram что-то ответит.

«Они отвечают всегда, просто очень долго», — заключил Жаров.

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