«Продолжит зависать»: Роскомнадзор обещал новый способ борьбы с Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал новые инструменты блокировки Telegram, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ведомство в настоящее время работает над новыми инструментами полной блокировки Telegram.

Он пообещал, что популярный мессенджер «продолжит зависать».

Жаров отметил, что противодействие по IP-протоколу дает «очень нестойкий эффект». Он подчеркнул, что ведомство работает в этом направлении.

Ранее Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу о блокировке Telegram.