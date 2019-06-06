«Продолжит зависать»: Роскомнадзор обещал новый способ борьбы с Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал новые инструменты блокировки Telegram, сообщает РИА «Новости».
По его словам, ведомство в настоящее время работает над новыми инструментами полной блокировки Telegram.
Он пообещал, что популярный мессенджер «продолжит зависать».
Жаров отметил, что противодействие по IP-протоколу дает «очень нестойкий эффект». Он подчеркнул, что ведомство работает в этом направлении.
Ранее Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу о блокировке Telegram.